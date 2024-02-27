ABD Başkanı Biden: Ben bir siyonistim

ABD Başkanı Joe Biden, NBC kanalında "Late Night With Seth Meyers" programına konuk olarak gündemle ilgili soruları yanıtladı.

Biden, Gazze'de ateşkes hakkındaki soruyu, "Önümüzde bir yol var fakat bu zor bir yol" diye yanıtladı.

Esirlerin durumuna ilişkin ise "Öncelikle tutulan esirler serbest bırakılmalı" diyen Biden, esirlerin tamamının kurtarılması için İsrail tarafıyla "Ramazan ayı boyunca eylemlerini durduracakları" konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

"İSRAİL OLMASAYDI..."

Biden, İsrail'in kendileri ve Filistinliler için barışa zemin hazırlama fırsatını değerlendirmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Siyonist olmanız için Yahudi olmanıza gerek yok. Ben bir siyonistim, İsrail olmasaydı, dünyada tek bir Yahudi bile güvende olmazdı" diye konuştu.

Geçici ateşkesin sağlanması halinde farklı bir yönde gidileceğini ifade eden Biden, bu gerçekleşirse İsrail'in güvenliğini ve Filistinlilerin bağımsızlığını garanti altına alacak iki devletli çözüme ulaşılabileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Biden, New York ziyaretinde gazetecilerin Gazze'de ateşkesin ne zaman sağlanacağını sorması üzerine, "Umuyorum bu hafta sonuna kadar. Ulusal güvenlik danışmanım çok yakın olduğumuzu söyledi ama daha tamamlamadık. Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar (Gazze'de) ateşkes sağlanacaktır" diye yanıt vermişti.