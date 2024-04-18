Amcamı yamyamlar yedi. Her yaptığı olay olan Biden şimdi de böyle dedi

Kaynak: Haber Merkezi
Amcamı yamyamlar yedi. Her yaptığı olay olan Biden şimdi de böyle dedi
Her yaptığı ayrı olay, her demeci ayrı gündem olan Biden yine gündemi sarsacak bir açıklama yaptı. Biden, amcasının 2. Dünya savaşı esnasında Yamyamlar tarafından yendiğini açıkladı.

Kürsüde boşluk ile el sıkışan, zaman zaman ne söyleyeceğini unutan Biden yine gündemde. ABD’de Pensilvanya’daki Scranton kentine ziyaret gerçekleştiren Biden burada yaptığı açıklamalar ile dünya gündemine oturdu.

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81 yaşındaki Biden amcasının yamyamlar tarafından yendiğini ifade etti. 2. Dünya savaşı sırasında Pasifik harekatında görev yapan amcasının çocuklukta çok iyi bir atlet olduğunu aktaran Biden, savaş sırasında amcasının hava indirme birliğine katıldığını belirtti.

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Bindiği tek motorlu uçağın savaş bölgesi üzerinde keşif amaçlı uçuş yaptığı esnada Yeni Gine semalarında vurulduğunu ve cesedinin bulunamadığını ifade eden Biden bunun nedeninin ise eskiden Yeni Gine’nin o bölgelerinde çok sayıda Yamyam’ın olmasına bağlayarak amcasını yamyamların yediğini aktardı.

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HER AÇIKLAMASI OLAY

81 yaşındaki ABD Başkanı neredeyse her açıklaması ile kendisini dünya gündemine oturtuyor. Daha önce kendi ülkesinin eyalet sayılarını bilmemesi, Çin ile Rusya’yı karıştırması, Meksika ile Mısır’ı karıştıran Biden hakkında bunak söylemleri sık sık dile getirilirken kürsüde boşluk ile tokalaşmaları ile de medyada yerini buluyor.

Son günlerde ise İsrail’in Gazze’ye yaptığı katliamları savunan Biden kendisinin de bir Siyonist olduğunu açıklamıştı.

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