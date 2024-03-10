ABD Başkanı Biden 'Genç, enerjik ve yakışıklıyım'

Kasım ayında yapılacak olan ABD başkanlık seçimleri yaklaşırken, adayların kampanyaları hız kesmeden devam ediyor.

Yaş ve sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme oturan ABD Başkanı Joe Biden televizyon ve dijital platformlarda yayınlanacak yeni reklam filminde yaşadıkları COVİD krizi başta olmak üzere ekonomi hakkında dünyanın en güçlü ülkesi olduklarını işledi.

Televizyon kanallarında altı hafta boyunca yayınlanacak olan 60 saniyelik reklam sık sık sağlık problemleri yaşan Biden’ın yeniden gündem olmasını sağladı.

"Sizin İçin" başlıklı reklam, Biden'ın neşeli hali ile açılıyor. 81 yaşındaki ABD Başkanı Joe Biden, "Bakın ben genç bir adam değilim. Bu bir sır değil. Fakat Amerikan halkı için işlerin nasıl yürümesi gerektiğini biliyorum” ifadelerini kullanıyor.

Biden, reklam filminde ülkeyi Covid-19 krizinden kurtaranın kendisi olduğunu iddia ederek ABD'nin bugün dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olduğunu söylüyor.

DONALD TRUMP'A ELEŞTİRİ İHMAL EDİLMEDİ

Yayınlanan reklamda eski başkan Donald Trump'a da eleştiri ihmal edilmedi. Biden reklamda, "Donald Trump, başkanın görevinin Donald Trump'la ilgilenmek olduğuna inanıyor. Bense başkanın görevinin sizin için, yani Amerikan halkı için savaşmak olduğuna inanıyorum ve tam olarak bunu yapıyorum" şeklinde konuşuyor.

Reklamın sonunda Biden yaşıyla ilgili eleştirilere gönderme yapar şekilde "Bakın ben çok gençim, enerjik ve yakışıklıyım" diyerek şaka yapıyor.

6 hafta boyunca yayınlanacak olan reklam gündemde bir hayli yer kapladı.