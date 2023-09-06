ABD Başkanı Biden madalya törenine maskeyle katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, First Lady Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından düzenlenen madalya törenine maske takarak katıldı.

KAYNAK: İHA
ABD Başkanı Biden madalya törenine maskeyle katıldı

ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden’ın korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün Beyaz Saray’da bir törene katıldı. Yüzbaşı Larry L. Taylor'a cesaretinden dolayı Onur Madalyası takdim eden Biden’ın törende maske takması dikkat çekti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, “Başkan Biden’a dün ve bugün yapılan korona virüs testleri negatif çıktı ve hastalığa dair hiçbir belirti göstermiyor. Dün korona testi pozitif çıkan Firs Lady Jill Biden’ın yanında olması nedeniyle Başkan Joe Biden bir süre kapalı alanlarda ve insanların yakınında maske takacak” ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, ABD First Lady'si 72 yaşındaki Jill Biden’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığı, hafif semptomlar gösterdiği duyurulmuştu.

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