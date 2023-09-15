ABD Başkanı Biden Zelenskiy'i ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın, 21 Eylül Perşembe günü Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

KAYNAK: AA
ABD Başkanı Biden Zelenskiy'i ağırlayacak

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sullivan, 21 Eylül Perşembe günü Biden'ın Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlayacağını söyledi.

Biden ve Zelenskiy'nin Beyaz Saray'da böylelikle üçüncü kez görüşmüş olacaklarını belirten Sullivan, görüşmenin çok "kritik" bir dönemde gerçekleşeceğini kaydetti.

Sullivan, ABD'nin Ukrayna'ya silah ve teçhizat tedarikinin sürdüğünü dile getirerek, "Başkan Biden, tüm süreçle ilgili Başkan Zelenskiy'nin görüşlerini dinlemeyi merakla bekliyor" dedi.

ZELENSKİY BM'DE LİDERLERE HİTAP EDECEK

Biden'ın ABD'nin ve Amerikan halkının desteğini teyit edeceğini anlatan Sullivan, "Biden, Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünü korurken ABD'nin hem kendi desteğini sürdüreceğini hem de tüm dünyayı teşvike devam edeceğini aktaracak" açıklamasında bulundu.

Sullivan, Zelenskiy'nin ABD Kongresi'ni de ziyaret edeceğini bildirdi.

Gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM 78. Genel Kuruluna katılacak olan Zelenskiy, liderlere de hitap edecek.

Zelenskiy, en son Aralık 2022'de Washington'a düzenlediği ziyarette Kongre'ye hitap etmiş, ABD'nin Ukrayna'ya yardımlarının "bağış" olmadığını, "küresel güvenlik ve demokrasiye" yatırım olduğunu dile getirmişti.

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