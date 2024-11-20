ABD Başkanı Biden'dan flaş hamle: Ukrayna'ya anti-personel kara mayını vermeyi onayladı

ABD yönetimi 17 Kasım’da Kiev’e uzun menzilli Amerikan silahlarını (ATACMS) Rusya toprakları içinde kullanma izni vermişti.

Ukrayna bir gün sonra bu füzelerle Rusya topraklarını hedef almıştı.

Rusya, Bryansk bölgesine yapılan saldırıda altı füzeden beşinin imha edildiğini duyurmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın füzelerin ‘Amerikalı askeri uzmanlar tarafından kullanıldığı anlayışıyla hareket edeceğini’ söylemişti.

Lavrov, Brezilya’da G20 zirvesinde bir basın toplantısı düzenlemiş ve “Bunu Batı’nın Rusya’ya karşı savaşının yenilenmiş bir yüzü olarak kabul edeceğiz ve buna göre tepki vereceğiz” demişti.

Rusya’nın yanıtı merak edilirken, BBC‘ye konuşan ABD Savunma Bakanlığı’ndan bir yetkili ABD Başkanı Joe Biden’nın Ukrayna’ya anti-personel kara mayını verilmesine onay verdiğini duyurdu.

Söz konusu mayınlar tank gibi askeri taşıtlara karşı kullanılan mayınlardan farklı olarak insan hedeflerine yönelik kullanılıyor.

İsmini gizli tutan ABD’li yetkili, mayınların yakında Ukrayna’ya teslim edilebileceğini, Washington’ın bu mayınların Ukrayna topraklarında kullanılmasını beklediğini aktardı.

Yetkili Ukrayna’dan mayınları yoğun yerleşim bölgelerinde kullanmama taahhüt aldıklarını belirtti.

KİEV’DEKİ ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ KAPATILDI

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki ABD Büyükelçiliği de ’20 Kasım’da ciddi bir hava saldırısı ihtimali olduğu’ gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

Büyükelçilik çalışanlarına sığınağa gitme talimatı verildiği belirtildi.

ABD vatandaşlarına da hava saldırısı olması durumunda sığınağa gitme çağrısı yapıldı.