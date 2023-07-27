ABD Başkanı Biden'dan hükümete Rusya talimatı

ABD Başkanı Joe Biden, hükümete Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin kanıtları Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle paylaşma talimatı verdi.

KAYNAK: İHA
ABD Başkanı Biden'dan hükümete Rusya talimatı

ABD Başkanı Joe Biden'ın hükümete Rusya'nın Ukrayna'da işlediği iddia edilen savaş suçlarına ilişkin kanıtları Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi'yle (ICC) paylaşma talimatı verdiği bildirildi.

İsmi açıklanmayan bir ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü haberi doğrularken, ABD'nin daha önce Ukrayna'ya savaş suçları davalarının hazırlamasına yardımcı olmak için uluslararası müfettişler ve savcılardan oluşan ekipler gönderdiğini hatırlattı. Biden yönetiminin ICC ile işbirliği kararı ilk olarak geçtiğimiz salı günü gündeme gelmiş, ancak Beyaz Saray konuyla ilgili detay vermekten kaçınmıştı. Öte yandan, ABD Savunma Bakanlığı'nın ICC ile işbirliğine denizaşırı ABD birliklerine yönelik siyasallaştırılmış kovuşturmaların önünü açabileceği endişesi ile karşı çıktığı kamuoyuna yansımıştı.

Bazı Cumhuriyetçi ve Demokrat milletvekilleri ise ABD Savunma Bakanlığını ABD askeri istihbaratının ICC ile bilgi paylaşılmasını engelleyerek Rusya'nın savaş suçlarına dair kovuşturmaların önünü kesmekle suçlamıştı.

SAVAŞ SUÇU İDDİALARI GÜNDEME GELMİŞTİ

Ukrayna ve bazı batı ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'da cinayet, sivil altyapıya yönelik saldırı, zorla sınır dışı etme, çocuk kaçırma, işkence, cinsel şiddet ve yasadışı gözaltı gibi savaş suçlarını işlediğine dair kanıtlar olduğunu iddia etmişti. ICC geçtiğimiz mart ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında, çocukların Ukrayna'dan hukuka aykırı şekilde sınır dışı edilmesi nedeniyle tutuklama emri çıkarmıştı. ICC üyesi olmayan Rusya ise iddiaları reddetmişti.

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