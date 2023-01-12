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Biden'ın eşi kanser nedeniyle ameliyat oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın vücudunda kanser riski taşıyan lezyonlar belirlendiği ve bunların alınması için ameliyat edildiği bildirildi.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 15:19
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ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden kanser nedeniyle ameliyat edildi

Biden'ın eşi kanser nedeniyle ameliyat oldu
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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, 71 yaşındaki Jill Biden'ın rutin cilt kanseri taraması için gittiği Walter Reed Ulusal Tıp Merkezinde sağ gözü ve göğsünde kansere dönüşme ihtimali olan lezyonlar belirlendiği ifade edildi.

Jill Biden'ın lezyonların alınması için ameliyat edildiği, operasyonun başarılı geçtiği belirtildi.

9 saat süren ameliyatın ardından Beyaz Saray'a dönen Jill Biden'ın moralinin iyi olduğu, Joe Biden'ın da eşine hastanede eşlik ettiği bildirildi.

Beyaz Saray doktoru Dr. Kevin O'Connor raporunda, Jill Biden'ın vücudundaki lezyonların yaygın bir cilt kanseri türü olduğunun görüldüğünü kaydetti.

O'Connor, Jill Biden'ın sol göz kapağındaki üçüncü lezyonun da çıkarılıp incelemeye gönderildiğini ifade etti.

 

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