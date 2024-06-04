ABD Başkanı Biden’ın oğlu hapis cezasıyla karşı karşıya

Düzenleme: Kaynak: İHA
ABD Başkanı Biden’ın oğlu hapis cezasıyla karşı karşıya

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’ın yargılandığı dava jüri üyelerinin seçimiyle başladı. Hunter Biden, uyuşturucu madde etkisi altındayken silah satın almakla suçlanıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın ilişki yaşadığı yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a, “sus payı” ödemek ve ödemeyi örtbas etmek için resmi kayıtlarda değişiklik yapmaktan suçlu bulunmasının ABD’deki yankıları devam ederken, şimdi de ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden hakim karşısına çıktı.

ekran-goruntusu-2024-06-04-093127.pngHunter Biden, uyuşturucu etkisi altındayken silah satın almakla suçlanırken, dava Delaware Bölge Mahkemesi’nde başladı. Görülen ilk duruşmada, önceden belirlenen yaklaşık 250 Delaware sakinine tarafsız şekilde jüride yer alıp alamayacaklarını tespit edebilmek için sorular soruldu.

Biden’i tanıması, güçlü siyasi eğilimlerinin olması gibi sebeplerden dolayı, birçok jüri üyesi adayı elenirken, mahkeme tarafından 6 kadın ve 6 erkek Delaware sakinini jüri üyesi olarak seçildi. Jüri üyelerinin yemin etmesinin ardından dava ile ilgili yol haritası niteliğindeki yönergeleri okuyan Yargıç Maryellen Noreika, yarın görülecek duruşmada açılış konuşmalarına başlanacağını duyurdu.

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Joe Biden ise, oğlu Hunter Biden’ın hakkındaki davaya ilişkin yazılı bir açıklama gerçekleştirdi. Yaptığı açıklamada, “Ben Başkanım ama aynı zamanda bir babayım. Jill ve ben oğlumuzu seviyoruz ve onunla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullanan Biden, oğlunun zorluklar karşısında dayanıklı oluşunun kendilerine ilham verdiğini ifade etti.

Biden, “Başkan olarak, devam eden federal davalar hakkında yorum yapmıyorum ve yapmayacağım, ancak bir baba olarak oğluma sınırsız sevgi, güven ve saygı duyuyorum” açıklamasında bulundu.

0626-pool-renamed-joe-boden-01.jpgKardeşi Beau Biden’ın 2015’te beyin kanseri sebebiyle yaşamını yitirmesi sonucunda alkol ve uyuşturucunun hayatına girdiği bilinen Hunter Biden, 2018 yılında uyuşturucu bağımlısıyken ateşli silah satın almakla suçlanıyor.

Hunter Biden’a yöneltilen suçlamalar arasında federal lisanslı bir silah satıcısına yalan söylemek, silah alırken yanlış beyanda bulunmak ve 11 gün boyunca yasadışı olarak silah bulundurmak da var. İlk kez görevi başındaki bir ABD başkanının oğlunun hakim karşısına çıkması sebebiyle oldukça önemli olan davada, Hunter Biden’ın 25 yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

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