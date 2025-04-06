Eski Fenerbahçeli Torino'yu ipten aldı

Torino, son zamanlardaki üç galibiyet ve iki beraberliklik iyi formunu sürdürmek istese de, maçın ilk dakikalarından itibaren zorlu bir sınav verdi. Alieu Njie, Zanos Savva, Duvan Zapata, Perr Schuurs ve Amine Salama gibi önemli oyuncuların yokluğunda, teknik direktör Ivan Juric’in takımının karşılaştığı eksiklikler takımı zora soktu.

Verona, Udinese'yi yenerek ve Parma ile berabere kalarak orta sıralara doğru tırmanıyordu. Verona'da ise Davide Faraoni, Casper Tendgstedt, Tomas Suslov, Cheikh Niasse ve Abdou Harroui'nin yokluğu takımın savunmasını etkilemişti.

ERKEN DAKİKALARDA TEHDİTLER

Maçın ilk dakikalarında Daniel Mosquera, uzaklardan yaptığı vuruşla kaleyi yokladı, ancak top biraz dışarıya gitti. Torino'nun yıldızı Amin Sarr, hızlı bir kontra atakta şut çekmeye karar verdi, ancak Guillermo Maripan'ın etkili müdahalesiyle topu kaybetti.

Eljif Elmas da Lorenzo Montipò'yu uzaktan denedi, ancak Verona kalecisi Vanja Milinkovic-Savic, Sarr’ın net gol pozisyonunu engellemeye çok dikkatli bir şekilde çıkıp müdahale etti.

CHE ADAMS PENALTI KAÇIRDI

Maçın dönüm noktalarından biri, Torino’nun savunma oyuncusu Sarr’ın köşe vuruşunda topu el ile karşıladığı pozisyondu. VAR’ın devreye girmesiyle hakem penaltıyı verdi. Ancak Che Adams’ın penaltı vuruşu, Verona kalecisi Lorenzo Montipò tarafından kurtarıldı ve skor 0-0 olarak devam etti.

MİLİNKOVİC-SAVİC’İN HATASI VE VERONA’NIN ÖNE GEÇİŞİ

Birkaç dakika sonra, Torino kalecisi Milinkovic-Savic, Verona'nın golüne olanak tanıyan büyük bir hata yaptı. Savunmadan gelen geri pası çok rahat alıp kontrol etmeye çalışan Milinkovic-Savic, Sarr’ın hızlı presiyle ne olduğunu anlamadan topun gol çizgisine doğru yöneldiğini gördü. Sarr’ın baskısıyla top kaleye yöneldi ve Milinkovic-Savic’in yanlış bir müdahalesiyle top, kendi ağlarına gitti.

TORİNO’NUN HIZLI YANITI

Torino, hemen cevap vermekte gecikmedi. Elmas, sağ kanattan içeri kesti ve Nikola Vlašić ile verkaç yaptıktan sonra, topu sol ayağıyla uzak köşeye düzgün bir şekilde yerleştirerek durumu 1-1’e getirdi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Elmas’ın bu golü, Torino’yu moral kaybına uğratmak yerine, yeniden maça ortak etti.

RİCCİ'NİN KIRMIZI KARTI VE MAÇIN SONU

Son dakikalarda, Torino’nun Samuele Ricci'si, Junior Ajayi'ye yaptığı sert müdahaleyle direkt kırmızı kart gördü. Bu kart, Torino’nun sahadaki 10 kişi kalmasına yol açtı ve maçın son dakikalarında takımlar birbirlerine üstünlük kuramadı.

Torino’nun Verona ile 1-1 berabere kalması, hem takımların savunmalarındaki zafiyetleri hem de hakem kararlarını tartışmaya açtı. Torino, hatalarına rağmen bir puan almayı başardı. Ancak bu maç, özellikle takımın savunma zafiyetlerini ve eksik oyuncularının etkisini gözler önüne serdi.