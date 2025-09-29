ABD Başkanı Trump'tan sert açıklama: Yüzde 100 tarife uygulayacağım!

Kaynak: AA
ABD Başkanı Trump'tan sert açıklama: Yüzde 100 tarife uygulayacağım!

ABD Başkanı Donald Trump, film yapımcılığının diğer ülkeler tarafından ABD'den "çalındığını" belirterek, ülke dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağını duyurdu.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Film yapımcılığı işinin diğer ülkeler tarafından "bir bebeğin elinden şekerinin çalınması" gibi ABD'den "çalındığını" vurgulayan Trump, "California, zayıf ve beceriksiz valisiyle, özellikle ağır bir darbe aldı." ifadesini kullandı.

Trump'ın yeni hamlesi belli oldu! Gözünü film sektörüne diktiTrump'ın yeni hamlesi belli oldu! Gözünü film sektörüne dikti

Donald Trump, "Bu nedenle, uzun süredir devam eden ve hiç bitmeyen bu sorunu çözmek için ABD dışında yapılan tüm filmlere yüzde 100 tarife uygulayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Trump, mayıs ayında, Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliğine yabancı ülkelerde üretilen ve ülkeye gelen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulama sürecini başlatma yetkisi vermişti.

Son Haberler
New York borsası yükselişle açıldı! (29 Eylül 2025)
New York borsası yükselişle açıldı! (29 Eylül 2025)
6 CHP'li daha istifa etti!
6 CHP'li daha istifa etti!
Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (29 Eylül 2025)
Altının kilogram fiyatında yükseliş! İşte altında son rakam (29 Eylül 2025)
Babel Galatasaray'ı özellikle iki oyuncuya karşı uyardı
Babel Galatasaray'ı özellikle iki oyuncuya karşı uyardı
12 yıldır cinayet suçundan aranıyordu! Zanlı yakalandı
12 yıldır cinayet suçundan aranıyordu! Zanlı yakalandı