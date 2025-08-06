ABD Başkanı'ndan bir çılgınlık daha! Trump'a dünya dar geldi çatıya çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
ABD Başkanı'ndan bir çılgınlık daha! Trump'a dünya dar geldi çatıya çıktı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'ın çatısına çıktı. Trump, ne yaptığını soran gazetecilere, "Küçük bir yürüyüş yapıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’ın çatısında yürürken görüntülendi.

Trump, "Sayın başkan, orada ne yapıyorsunuz?" diye soran gazetecilere “Küçük bir yürüyüş yapıyorum” yanıtını vermesi dikkat çekti.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “150 yıldır başkanlar, yönetimler ve Beyaz Saray personeli; daha fazla misafirin ağırlanabileceği büyük bir etkinlik alanı hayali kuruyordu. Başkan Trump, bu sorunu gelecekteki yönetimler ve Amerikan halkı adına çözmeye kararlı” ifadelerini kullandı.

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