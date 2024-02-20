ABD bir kez daha Gazze’de acil insani ateşkes talebini veto etti

ABD, yine daha Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'de acil insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti.

BMGK'de Cezayir’in sunduğu Gazze'de acilen ateşkes talep edilen, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınayan ve zorla yerinden edilmeye karşı çıkan karar tasarısı oylandı.

15 üyeli BMGK'de ABD'nin veto ettiği karar tasarısı için İngiltere "çekimser" oy kullanırken, 13 ülke "evet" oyu verdi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, oylama öncesi yaptığı açıklamada, ABD'nin İsrail, Hamas, Mısır ve Katar'la esirlerin serbest bırakılması için müzakereler yürüttüğünü hatırlatarak, bu hususta anlaşma sağlanması durumunda çatışmalara da 6 haftalık ara verileceğini söyledi.

Greenfield, diplomasinin zaman aldığını ve sahadaki gerçeklerin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, Cezayir'in karar tasarısının yürütülen müzakereleri olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

ABD'nin yeni karar tasarısı sunduğunu aktaran Greenfield, "Doğru zamanda, doğru şekilde hareket edelim." dedi.

ABD daha önce de 16, 18 ve 25 Ekim 2023 ile 8 Aralık 2023'te BMGK'de Gazze için sunulan karar tasarılarını veto etmişti.

ABD, BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık 2023'te 153 ülkenin "evet" oyu kullandığı Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı için de "hayır" oyu kullanan 10 ülkeden biriydi.