ABD borsaları düştü, tahvil faizi yükseldi

Dow Jones endeksi 250 puanın üzerinde değer kaybederken, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5’in üzerine çıktı.

Dow Jones 250 puan kaybetti

Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,76 azalışla 32.784,30 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,18 azalarak 4.137,22 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,76 kayıpla 12.595,61 puana indi.

ABD ekonomisi beklentileri aştı

Makroekonomik veri tarafında, ABD ekonomisi bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 ile beklentilerin üzerinde büyüdü. Bu oran, 2021’in son çeyreğinden bu yana en hızlı büyüme olarak kaydedildi.

Ülkede dayanıklı mal siparişleri de eylülde aylık bazda yüzde 4,7 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı.

ABD’de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 21 Ekim ile biten haftada 210 bin ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Tahvil faizi yüzde 5’i aştı

Ekonominin gücünü koruduğuna işaret eden veriler ABD Merkez Bankasının (Fed) daha uzun süre faiz oranlarını yüksek tutacağına ilişkin beklentileri kuvvetlendirdi.

Hafta başında yüzde 5’in üzerini gören ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,84 seviyesinde seyretti.

Meta hisseleri değer kaybetti

ABD’de büyük şirketlerin bilançoları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta’nın hisseleri değer kaybetti.

Meta’nın üçüncü çeyrek finansal sonuçları beklentileri aşmasına rağmen şirketin Orta Doğu’daki çatışmanın dördüncü çeyrek satışlarını azaltabileceğini belirtmesi sonrası hisseleri yüzde 4’e yakın düştü.