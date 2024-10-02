ABD borsalarında Orta Doğu gerilimi

ABD borsaları, teknoloji hisselerinin yükselmesine rağmen, Orta Doğu'da artan gerilimler nedeniyle yatırımcıların temkinli davranmasıyla öğleden sonra seansında fazla değişiklik göstermedi. S&P 500 endeksi nispeten yatay kalırken, Dow Jones Endeksi 50 puandan fazla artış gösterdi ve Nasdaq yaklaşık %0,2 değer kazandı. Jeopolitik risklerin artması, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinden kaynaklanan iyimserliği zayıflattı. Ekonomik veriler ise beklenenden daha güçlü istihdam artışını ortaya koydu; özel sektörde Eylül ayında 143.000 yeni iş eklenmesi dikkat çekti. Yatırımcılar, Fed’in faiz kararlarına dair daha fazla ipucu almak için Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam raporunu bekliyor.

Piyasalardaki genel durgunluğa karşın, bazı şirket haberleri piyasalar üzerinde baskı yarattı. Nike hisseleri, şirketin yıl sonu görünümünü geri çekmesinin ardından %7 oranında değer kaybederken, Tesla hisseleri ise beklenenden düşük teslimat rakamlarının etkisiyle %3 geriledi. Ancak Nvidia hisseleri %1,7 oranında değer kazanarak teknoloji hisselerine destek sağladı. Diğer yandan, Orta Doğu'da tırmanan gerilimlerin etkisiyle savunma sanayi şirketleri ve enerji hisselerinde yükselişler görüldü.

Bu gelişmeler, küresel ekonomik risklerin ve ABD’deki olası faiz kararlarının piyasalar üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu. ABD borsalarının performansını yansıtan en önemli endekslerden biri olan S&P 500, ABD borsalarında işlem gören en büyük 500 şirketin hisselerini takip ediyor. Bu endeks, çoğunlukla tezgah üstü (over-the-counter) işlemlerden ve fark sözleşmeleri (CFD) endekslerinden türetiliyor. Yatırımcılar için bu tür endeksler, özellikle piyasalardaki dalgalanmalara ve jeopolitik risklere karşı önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Fed’in faiz kararlarına dair beklentiler piyasalarda her zaman önemli bir rol oynarken, son dönemde artan jeopolitik risklerin bu kararların önüne geçebileceği ve piyasalar üzerinde belirleyici olabileceği düşünülüyor. Özellikle Orta Doğu’da artan gerilimler, enerji fiyatlarının ve savunma sanayiine yönelik taleplerin artmasına neden olurken, bu sektörlerdeki şirketlerin hisselerinde yükselişler görülüyor. Bu gelişmeler, yatırımcıların kısa vadede güvenli limanlara yönelmesine yol açsa da, uzun vadede küresel ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliğin artması bekleniyor.

ABD’de faiz indirimi beklentilerinin azalmasıyla birlikte yatırımcılar, Cuma günü açıklanacak olan tarım dışı istihdam verilerine odaklanmış durumda. Bu veriler, Fed’in gelecek dönemde nasıl bir politika izleyeceğine dair daha net sinyaller verebilir. Ancak, özellikle jeopolitik gelişmelerin baskın olduğu bu dönemde, yatırımcıların risk algısı da değişkenlik gösteriyor. Şirket bilançolarının da etkili olduğu piyasalarda, Tesla ve Nike gibi büyük şirketlerin hisse hareketleri de yatırımcıların stratejilerini belirlemede kritik rol oynuyor.

Özetle, ABD borsalarında teknoloji hisselerinin kısmi yükselişine rağmen, Orta Doğu'da artan gerilimler ve küresel ekonomik riskler yatırımcıları temkinli olmaya itiyor. Gelecek dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve jeopolitik gelişmeler, piyasalardaki dalgalanmaların devam edebileceğine işaret ediyor.