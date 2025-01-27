ABD Borsası derin düşüşte: Yatırımcıların endişeleri tırmanıyor

ABD borsası vadeli işlemleri Pazartesi günü önemli kayıplar yaşadı. S&P 500 sözleşmeleri %1,8 gerilerken, Dow Jones yaklaşık 450 puan düştü. Nasdaq 100 ise %3'ün üzerinde değer kaybetti. Bu düşüşün en büyük nedenlerinden biri, ABD'nin yapay zekâ (AI) liderliğine dair artan endişeler oldu.

Çinli startup DeepSeek’in yeni AI modeli, düşük maliyetli ve daha az gelişmiş çiplerle çalışabilmesi nedeniyle büyük ilgi topladı. Şirketin yapay zekâ asistanı, ABD Apple App Store'da ChatGPT'yi geride bırakarak en yüksek puanlı ücretsiz uygulama oldu. Bu gelişme, Çin'in yapay zekâ alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi.

Asya borsaları karışık seyrediyor: Çin ve Trump’ın politikaları etkili (27 Ocak 2025)

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN RAPORLARI BEKLENİYOR

Bu hafta Apple, Microsoft, Meta ve Tesla gibi büyük teknoloji şirketlerinin çeyrek raporları yatırımcıların radarında. Bu raporlar, AI destekli boğa piyasasının geleceği için kritik bir yön belirleyecek. Ancak bu şirketlerin beklentileri karşılayamama ihtimali, piyasalarda daha fazla dalgalanmaya yol açabilir.

Borsa haftaya nasıl başladı (27 Ocak 2025)

TRUMP'IN POLİTİKALARI VE EKONOMİK VERİLER

Eski Başkan Donald Trump'ın Kolombiya'ya yönelik gümrük vergileri ve yaptırımları da yatırımcıların moralini bozdu. Bu karar, ticari ilişkilerde yeni gerginliklere yol açarken piyasalarda belirsizliği artırdı.

Ekonomik cephede ise ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını sabit tutması bekleniyor. Yine de bu hafta açıklanacak önemli veriler, özellikle GSYİH büyüme oranı ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) enflasyon verileri, piyasa hareketlerini etkileyecek.

ABD borsası, yapay zekâ rekabeti, siyasi belirsizlikler ve yaklaşan ekonomik verilerin baskısı altında hareketli bir hafta geçiriyor. Yatırımcılar, bu gelişmelerin etkilerini yakından izliyor.