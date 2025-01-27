Asya borsaları karışık seyrediyor: Çin ve Trump’ın politikaları etkili (27 Ocak 2025)

Asya borsalarında karışık bir seyir izleniyor. Çin'deki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 49,1 olarak açıklanmasının ardından, küresel piyasalarda Donald Trump'ın ekonomi politikalarına yönelik belirsizlikler etkisini sürdürüyor.

Trump’ın Grönland hakkındaki açıklamaları ve ABD’nin bazı ticaret ortaklarına, ayrıca Kolombiya'ya da ilave gümrük vergisi getirebileceği yönündeki söylemleri, piyasalarda karışıklığa yol açarken, tüm gözler bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarına çevrildi.

ABD başkanlık koltuğuna oturan Trump’ın ticaret tarifeleriyle ilgili açıklamaları ve dış politikalardaki belirsizlik, piyasalar üzerindeki etkilerini sürdürürken, analistler, yeni ABD yönetiminin dış politika adımlarını yakından izleyeceklerini belirtiyor.

Çin Merkez Bankası (PBoC), yaklaşan Bahar Bayramı öncesi piyasada yeterli likidite sağlanması amacıyla 14 gün vadeli ters repo operasyonuyla 151 milyar yuan sağladı. Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu (CSRC), sermaye piyasasında endeks yatırımlarını artırmayı hedeflediğini duyurdu.

Çin hükümeti, Trump’ın göreve başlamasının ardından artan ticaret risklerini azaltmak için teşvik paketlerini devreye aldı. Bu teşviklerin piyasalarda risk iştahını artırmaya yardımcı olduğu ifade ediliyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Çin’de Ocak ayı imalat sanayi PMI verisi 49,1 ile beklentilerin altında kalırken, Japonya'da Kasım ayına ait öncü endeks 107,5 oldu.

Bu gelişmeler ışığında, Japonya’daki Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 değer kaybederek 39.611 puandan günü tamamlarken, Hong Kong’daki Hang Seng endeksi yüzde 1, Çin’deki Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 0,4 değer kazandı. Hindistan'da ise Sensex endeksi yüzde 0,9 gerileyerek 75.543 puanda bulunuyor.

Güney Kore'de bugünden Cuma gününe kadar, Çin'de ise yarından itibaren hafta boyunca tatil nedeniyle işlemler yapılmayacak.

Asya borsalarında Trump etkisi: Japonya hariç yükseldi (24 Ocak 2025)