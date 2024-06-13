ABD bütçesinde dev kara delik

ABD Hazine Bakanlığı'ndan bütçe açıklaması. Mayıs ayına ait bütçe rakamları yayınlandı, dev açık ortaya çıktı..

Bakanlık, 1 Ekim 2023'te başlayan ve 30 Eylül 2024'te sona erecek 2024 mali yılının sekizinci ayında bütçe açığı 347 milyar dolar olarak hesaplandı.

Böylece bütçe açığı yüzde 44 artış göstermiş oldu. Geçen yılın aynı ayında bütçe açığı 240 milyar dolar olmuştu. Piyasa beklentisi ise bu dönemde 279,6 milyar dolar öngörülmüştü..

Hükümetin gelirleri, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 5 artış gösterdi. Böylece hükümetin gelirleri 324 milyar dolara, harcamaları yüzde 22 yükselerek 671 milyar dolara çıktı.

Mali yılın ilk 8 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8 arttı ve 4 trilyon 490 milyar dolara çıktı. Gelirlerdeki artış yüzde 10 artış gösterdi ve 3 trilyon 288 milyar dolara ulaştı.

ABD'nin bütçe açığı, 2023 mali yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,7 trilyon dolara yükselmişti.