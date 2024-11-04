ABD büyük kesintilere hazırlanıyor: Trump, Musk ortaklığı

Trump'ın yeniden seçilmesi halinde Hazine Bakanı olarak görevlendirilmesi beklenen milyarder yatırımcı John Paulson, Elon Musk ile birlikte hükümet harcamalarını düşürmeyi planladığını açıkladı. Paulson, Fox & Friends programında yaptığı açıklamada, devletin elektrikli araçlar ve yenilenebilir enerjiye yönelik milyarlarca dolarlık sübvansiyonları kaldırarak bu alanda 1 trilyon dolar tasarruf edilebileceğini ifade etti. Bu sübvansiyonların özellikle elektrikli araçlar ve güneş panelleri gibi ürünlere yönelik olduğunu belirten Paulson, bu yükün vergi mükelleflerine haksız bir şekilde yüklendiğini savundu.

Göçmenlik Harcamalarında Kısıtlama

Paulson, göçmenler için harcanan fonlarda da ciddi kesintiler yapılması gerektiğini vurguladı. ABD'nin yasadışı göçmenlere yılda 150 milyar dolarlık bir harcama yaptığını öne süren Paulson, Trump yönetiminde bu miktarın azaltılarak Amerikalı vergi mükelleflerine daha fazla destek sağlanabileceğini belirtti. Özellikle yasa dışı göçmenlerin federal yardımlardan faydalanmasının önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Paulson, bu yolla bütçede daha fazla tasarruf yapılabileceğini kaydetti.

Trump ve Musk İş Birliği

Elon Musk, geçtiğimiz hafta Madison Square Garden'da düzenlenen Trump mitinginde federal bütçeden 2 trilyon dolarlık bir kesinti yapılabileceğini öngörmüştü. Trump, Musk’ın iş dünyasındaki maliyet düşürme konusundaki yeteneklerini överek, olası bir yönetimde Musk’ın tasarruf odaklı projelere katkı sunabileceğini ifade etti. Musk’ın herhangi bir kabine pozisyonu istemediğini fakat maliyet azaltma konusunda aktif bir rol üstlenmeye hazır olduğunu belirten Trump, kendisinin bir “maliyet kırpma ustası” olduğunu söyledi.

Ekonomik Öncelikler

Paulson, Hazine Bakanı olarak atanması durumunda Trump dönemi vergi indirimlerini sürdürme önceliğinde olduğunu açıkladı. Bu vergi politikalarının ekonomiye olumlu katkı sağladığını ifade eden Paulson, kamu harcamalarını azaltma, sübvansiyonları kaldırma ve Amerikan sanayilerini korumak için tarif uygulama gibi politikaları destekleyeceğini belirtti.