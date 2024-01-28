ABD büyükelçisi Macaristan'ı tehdit etti

Merve Elçi
ABD büyükelçisi Macaristan'ı tehdit etti
David Pressman, Başbakan Viktor Orban'ı NATO'ya zarar vermek ve Rusya'ya yardım etmekle suçladı.

Amerika'nın Budapeşte Büyükelçisi Davis Pressman, ABD'nin dış politikasını AB, NATO ve Rusya'ya göre ayarlamayı reddetmesi halinde Macaristan'a baskı yapma yetkisine sahip olduğu konusunda uyardı.

Cuma günü Financial Times'da yayınlanan bir röportajda Pressman, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkında, Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin meydan okuyan tutumu ve Başkan Vladimir Putin'e karşı tutumu da dahil olmak üzere bir dizi şikayet ortaya koydu.

Pressman, Orban'ın "politik tercihlerinin şüphesiz Putin'e yararlı olduğu" konusunda ısrar etti ve ABD'nin Macaristan'ı zorlayacak imkanlara sahip olduğunu söyledi.

Pek çok NATO üyesinin aksine Macaristan, Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetti ve ittifakın kendi topraklarını Kiev'e askeri yardım sağlamak için kullanmasını yasakladı.

Orban ayrıca Rusya'ya yönelik bazı ekonomik yaptırımlara da karşı çıktı. Geçtiğimiz ay Macaristan, Ukrayna'ya sağlanan 50 milyar Euro'luk (55 milyar dolar) ilave AB fonunu veto etti.

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