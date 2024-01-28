ABD üssüne İHA’lı saldırı. 3 asker öldü onlarcası yaralandı

ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı açıklamada Ürdün'ün kuzeydoğusundaki ABD'ye ait askeri üsse insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

"SALDIRIYI İRAN DESTEKLİ MİLİTANLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ HESABINI SORACAĞIZ""

Yapılan saldırıda 3 ABD askerinin öldüğü ve en az 25 askerin yaralandığı bildirildi. Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

Biden, "Dün gece Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınında konuşlanmış güçlerimize insansız hava aracıyla yapılan saldırıda 3 ABD askeri öldürüldü ve çok sayıda kişi de yaralandı. Bu saldırıyla ilgili gerçekleri hala topluyor olsak da, bunun Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli radikal militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Hiç şüpheniz olmasın tüm sorumlulardan bizim seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde hesap soracağız" ifadelerini kullandı.

"ALÇAKÇA BİR SALDIRI"

Söz konusu saldırının "Alçak bir saldırı" olduğunu dile getiren Biden, saldırıda ölen askerlerin vatansever olduğunu söyleyerek, “Hep birlikte ailelerine karşı taşıdığımız kutsal sorumluluğu yerine getireceğiz. Onların onuruna, şanına layık olmaya çalışacağız. Terörle mücadele konusundaki kararlılığımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

