ABD-Çin gerilimi bakır fiyatlarını tetiklendi

Kaynak: Haber Merkezi
ABD-Çin gerilimi bakır fiyatlarını tetiklendi

Şubat ayında bakır vadeli işlemleri kilogram başına 9,5 doların üzerine çıkarak iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Küresel üretim sektöründeki toparlanma ve Çin-ABD ticaret gerilimleri fiyatları etkiliyor.

Şubat ayında bakır vadeli işlemleri kilogram başına 9,5 dolar seviyesini aşarak son iki haftanın en yüksek noktasına ulaştı. Küresel üretim sektörlerinin toparlanma sinyalleri vermesi ve Çin-ABD ticaret ilişkilerine dair endişeler, fiyatların yönünü belirleyen başlıca faktörler oldu.

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ABD’de sanayi üretimi, Ocak ayında son iki yılın ardından ilk kez büyüme kaydetti. ISM tarafından derlenen veriler, temel metal talebi açısından olumlu bir görünüm ortaya koyarken, Çin’de ise Caixin tarafından yapılan bir anket, imalat sektöründe büyümeye işaret etti. Bu durum, Ulusal İstatistik Bürosu’nun (NBS) önceki daralma verilerinden kaynaklanan endişeleri hafifletti. Ancak Çinli bakır eritme tesislerindeki işleme ücretleri, belirsiz satın alma seviyeleri nedeniyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

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Öte yandan Pekin yönetimi, 2024 yılı boyunca bir dizi mali teşvik uygulamaya hazırlanıyor. Parasal teşviklerle birlikte kredi talebindeki artış, fabrikalar için daha güçlü bir talep beklentisini artırdı. Çin Yeni Yılı öncesinde stoklama hareketleri ve ticaret bariyerlerine yönelik belirsizlikler ise piyasada dalgalanmalara yol açıyor. ABD ve Çin arasındaki ticari kısıtlamalar, özellikle emtia piyasalarını yakından ilgilendiriyor ve bakır fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.

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