ABD-Çin tarife gerilimi Asya piyasalarını baskıladı (9 Nisan 2025)

ABD’nin Çin’e yönelik son gümrük vergisi hamlesi, iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin geleceğine dair belirsizlikleri artırarak risk algısını yükseltti. Asya borsaları tarifelerin olumsuz etkisini hissederken, Çin’in ekonomi ve sermaye piyasalarını destekleyici politikaları, pay piyasalarını güçlendirdi ve Çin’i diğer Asya piyasalarından farklı bir konuma taşıdı.

Çin’de ekonomiyi canlandırmak ve piyasaları desteklemek için devlet yetkilileri ile düzenleyici kurumların katılacağı geniş kapsamlı bir toplantı düzenleneceği haberleri, teşvik beklentileriyle risk iştahını artırdı. Ayrıca, Çin Devlet Konseyi’nden yapılan açıklamada, Başbakan Li Çiang ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki telefon görüşmesinin detayları paylaşıldı.

Görüşmede von der Leyen, Trump’ın yeni gümrük tarifelerinin yarattığı sorunlara müzakereyle çözüm bulunması gerektiğini vurgulayarak, küresel ekonomi için istikrar ve öngörülebilirliğin kritik olduğunu belirtti. ABD’nin tarifelerinin yol açtığı kesintilere karşı, Avrupa ve Çin’in serbest, adil ve reforme edilmiş bir ticaret sistemini destekleme sorumluluğu taşıdığını ifade etti. Li Çiang ise Çin ve AB’nin, ABD’nin tarife politikasından kaynaklanacak sarsıntılara karşı küresel ekonomiye istikrar getirmesi gerektiğini söyleyerek, dış şoklara karşı hazırlıklı olduklarını ve yeterli politika araçlarına sahip olduklarını ekledi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki tarife gerilimlerinin belirsizliğinin derinleştiğine dikkat çekerek, artan risk algısının yatırımcı kararlarını zorlaştırabileceğini belirtti. Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, Japon ekonomisinin ılımlı toparlanma gösterdiğini, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2’nin altında kalsa da hızlandığını açıkladı. Japonya Maliye Bakanı Katsunobu Kato ise ABD ile ticaret müzakerelerinde döviz kurlarının da gündeme gelebileceğini, ancak henüz detayların netleşmediğini belirtti.

Hindistan Merkez Bankası, repo faizini ikinci kez 25 baz puan düşürerek yüzde 6’ya indirip para politikasını “destekleyici”ye çevirdi. Yeni Zelanda Merkez Bankası da gösterge faizini 25 baz puan düşürerek yüzde 3,50’ye çekti. Japonya’da tüketici güven endeksi martta 34,1’e gerilerken, makine siparişleri yıllık yüzde 11,4 arttı.

Bu gelişmelerle Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 3,8 düşüşle 31.764, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 1,7 azalışla 2.293 puandan kapandı. Çin’de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 1,3 yükselerek 3.186 puana ulaştı. Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,1 düşüşle 20.110, Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,4 kayıpla 73.936 puanda işlem görüyor.