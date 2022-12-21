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ABD danışmanı: Türkiye nükleer santral almak istiyor

ABD Dışişleri Bakanlığı Nükleer Enerji Ticari Rekabetçilik Kıdemli Danışmanı Friedman, Türkiye’nin ABD’den nükleer santral almak istediğini söyledi.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 17:22
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ABD danışmanı açıkladı: Türkiye nükleer santral almak istiyor

ABD danışmanı: Türkiye nükleer santral almak istiyor
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ABD danışmanı Justin Friedman, Ankara’da verdiği mülakatta Türkiye’nin kömürden çıkış için nükleere ciddi bir şekilde ilgi duyduğunu belirtti.

BBC'nin haberine göre; Türkiye’ye 35 adet küçük modüler reaktör satılabileceğini söyleyen Friedman “Şimdi esas soru bu ticaretin hükümetlerarası bir şekilde mi yoksa şirketlerararası olarak mı yapılacağı” dedi.

Akkuyu’da inşa edilmekte olan nükleer santral tamamlandığında dört gigawatt elektrik üretmesi hedefleniyor.

Friedman Türkiye’nin 2050’ye kadar 20 gigawattlık nükleer enerji üretimini hedeflediğini aktarıyor.

Bu, Akkuyu benzeri dört santral daha kurulması anlamına geliyor.

Friedman’ın bahsettiği küçük modüler reaktörler ise daha küçük bir alanda, daha az elektrik üretiyor.(AA)

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