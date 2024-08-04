ABD devi bilanço açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
ABD devi bilanço açıkladı

ABD'li enerji devi ExxonMobil bilançosunu açıkladı.

Enerji şirketi ExxonMobil nisan-haziran dönemine yönelik bilançolarını açıkladı.

Açıklanan verilere göre, ExxonMobil'in net kârı, ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 17 artışla 9,2 milyar dolara çıktı.

Exxon Mobil, 2023’ün aynı döneminde 7,9 milyar dolarlık kâr açıklamıştı.

Enerji devinin 2023’ün ikinci çeyreğinde 1,94 dolar olan hisse başına net kârı da 2024’ün aynı döneminde 2,14 dolara yükseldi.

Şirketin geliri ise bu yılın ikinci çeyreğinde 93,06 milyar doları gördü. ExxonMobil'in geliri 2023’ün aynı döneminde 82,9 milyar dolar olarak belirlenmişti.

ExxonMobil'in kârı ve geliri, bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde oldu.

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