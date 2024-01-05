ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e 'kanlı' protesto

Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’e 'kanlı' protesto
İsrail’in Gazze’ye yönelik katliamları devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a ABD’de 'sivil kanlarını temsil eden' boyalı protesto düzenlendi.

ABD’nin İsrail’e yaptığı silah ve para yardımlarını protesto eden bir grup aktivist Blinken’in konutundan çıkış yaptığı anda makam aracına kan temsil etmesi için kırmızı boyalar attı.

Ayrıca göstericiler Dışişleri Bakanının Virginia eyaletinde yer alan evinin karşısına, Blinken’a benzeyen elleri kana bulanmış bir mumya bıraktı.

Konvoy eşliğinde evinden çıkan Blinken’a “Utanmalısın” diye bağıran göstericiler, bakanın arabasının arkasından bir süre Filistin bayrakları ile koştu.

Ayrıca göstericiler Blinken’a “Gazze’de ölümleri durdur” ve “Savaş suçlusu” diyerek bağırıp evinin önüne de kırmızı boya döktü.

7 ekimden bu yana devam eden İsrail-Hamas savaşında bugüne kadar 22 bin 483 sivil yaşamını yitirirken savaşta şu ana kadar yalnızca bir kere ateşkes verildi.

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