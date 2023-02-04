4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD Dışişleri Bakanı, Çin ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı, Çin ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'e ait balonun ABD hava sahasına girerek, askeri sahaları gözetlemesinin ardından Çin'e yapacağı ziyareti erteledi.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:13
Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Çin ziyaretini iptal etti

ABD Dışişleri Bakanı, Çin ziyaretini iptal etti
+
Aa
-

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşmek üzere önümüzdeki hafta Pekin’i ziyaret edecekti.

Blinken, Çin'e ait balonun ABD hava sahasında tespit edilmesinin ardından gelecek hafta yapacağı Pekin'e yapacağı ziyaretini erteledi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kurumlar arası ortaklarımızın yanı sıra Kongre ile yaptığımız istişarelerden sonra, Bakan Blinken’in Çin’e seyahat etmesi için koşulların şu anda uygun olmadığı sonucuna vardık” denildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, balonun, Çin'e ait sivil bir hava aracı olduğu, meteorolojik araştırma için kullanıldığı belirtilerek, "Çin'e ait hava aracı batıya esen rüzgarlar ve kontrol imkanının kısıtlı olması nedeniyle, güzergahın dışına çıktı" denildi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
2
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
4
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
5
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
6
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
7
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.