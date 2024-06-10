ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail'de Netanyahu ile görüştü

Kudüs'te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya gelen Blinken'in, esir takasını içeren ateşkes anlaşmasına yönelik çabaları ele alması bekleniyor.

Blinken, Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başkent Tel Aviv'e geçerek İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ile bir araya gelecek.

Yarın ise Blinken'in İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, muhalefet lideri Yair Lapid ve Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz ile görüşmeleri planlanıyor.

Ayrıca, Blinken Gazze Şeridi'ndeki ABD'li rehinelerin aileleriyle de bir araya gelecek.