ABD Dışişleri Bakanı Blinken İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve beraberindeki heyet, Gazze'deki gelişmeleri ele almak için Türkiye ve Yunanistan'ı da kapsayan Orta Doğu turu kapsamında İstanbul'a geldi.

Blinken'ı taşıyan, ABD'ye ait Boeing C-32A tipi özel uçak akşam saat 19.00 sularında İstanbul Havalimanı'nda bulunan VIP terminaline indi.

Yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde havalimanından ayrılan Blinken'ın, planlanan çerçevede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi bekleniyor.

Blinken'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşme yapması da planlanıyor.