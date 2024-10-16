ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ürdün ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü

Kaynak: AA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ürdün ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ürdün ve Ukraynalı mevkidaşları ile telefonda görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Blinken'ın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmede Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı.

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Blinken, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararını uygulayan ve hem Lübnanlı hem de İsrailli sivillerin güvenli şekilde evlerine dönmelerine imkan tanıyan diplomatik bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

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Gazze ve Lübnan'a yaptığı insani yardım için Ürdün Kralı 2. Abdullah'a teşekkür eden Blinken, Gazze'ye daha çok insani yardım girmesinin önemini vurguladı. Blinken, Gazze'de ateşkes yapılmasının vaktinin geldiğini bir kez daha belirtti.

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile yaptığı görüşmede ise Blinken, ABD'nin Ukrayna'nın Rusya'nın "saldırganlığına karşı verdiği mücadeleye" olan desteğini yeniden tasdik etti.

Avrupa Birliği (AB) liderleriyle yapılacak temasları ele alan ikili, görüşme sırasında yaklaşan diplomatik etkinlikleri değerlendirdi.

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