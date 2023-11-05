ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Irak’a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından bir sürpriz ziyarette Irak’a düzenledi.

KAYNAK: İHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Irak’a sürpriz ziyaret

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Orta Doğu turu çerçevesinde İsrail ve Ürdün ziyaretlerinin ardından sürpriz ziyaretlerine devam ediyor. Türkiye’yi ziyaret etmesi beklenen Blinken, sürpriz bir şekilde ziyaret ettiği Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) ardından yine sürpriz bir şekilde Irak’a geldi. Blinken, başkent Bağdat’ta Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani ile bir araya geldi.

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BLINKEN’IN ÇELİK YELEK GİYİP ASKERİ HELİKOPTERE BİNMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Bağdat Uluslararası Havaalanı'na inen Blinken’ın çelik yelek giydiği ve askeri helikopterle Yeşil Bölge'ye gittiği aktarıldı. Sudani ile görüşmesi öncesi Bliken’ın ABD’nin Irak büyükelçisinden ABD askerlerinin bulunduğu askeri üslere yönelik saldırılar hakkında bilgi aldığı ifade edildi. Blinken’ın Irak’ın ardından Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

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ABD DIŞİŞLERİ’NİN YOĞUN ORTADOĞU MESAİSİ

Blinken ayrıca, İsrail ve Ürdün’ün ardından programında son dakika değişiklik yaparak Filistin’in başkenti Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmüştü.

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