ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den 100. yıl mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını kutladığı bir mesaj yayınladı.

KAYNAK: DHA
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’den 100. yıl mesajı

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü yılını kutladığı mesajında, "Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük” dedi.

ABD’DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye’nin 100’üncü yılını tebrik eden ABD tarafından yazılı açıklama yayınladı.

ABD Dışişleri bakanı tarafından yayınlanan açıklamada: , “Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, ABD halkı adına Türkiye halkını en içten tebriklerimi sunuyorum” ifadeleri kullanıldı.

Blinken açıklamasının devamında: “Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük. NATO ittifakımız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir ve biz Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için dayanışma içerisindeyiz” dedi.

Gelişen ticaret ve yatırım bağlarının her iki ülkede de istihdam ve ekonomik anlamda fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken Blinken, her iki ülkeye seyahat eden öğrenci ve profesyoneller ile turistlerin sayısı artmaya devam ettiğini belirterek, bunun ABD-Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını aktardı.

Blinken, “Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir diğer yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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