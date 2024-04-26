ABD Dışişleri Bakanı, Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Uzun süreli gergin sürecin sonunda ABD ile Çin masaya oturdu. Görüşemede Blinken, Çin'in Rusya'ya verdiği destekten dolayı duydukları endişeleri dile getirdi. Görüşmede ayrıca Tayvan ve Güney Çin Denizi, insan hakları ve sentetik opioid öncüllerinin üretimi ve ihracatı da dahil olmak üzere diğer konuları da ele alındı.

Blinken toplantı sonrasında ABD ile Çin arasındaki ikili işbirliğinde son dönemde kaydedilen olumlu ilerlemelere vurgu yaparak iki tarafın da giderek önü alınamaz bir hale evrilen teknolojijik riskleri nasıl azaltacakları konusunda da fikir alış verişinde bulunduklarını bildirdi.