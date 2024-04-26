ABD Dışişleri Bakanı, Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Kaynak: Haber Merkezi
ABD Dışişleri Bakanı, Çin Devlet Başkanı ile görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve üst düzey Çinli yetkililerle bir araya geldi ve ABD ile Çin arasındaki farklılıkların "sorumlu bir şekilde yönetilmesinin" önemini vurguladı.

Uzun süreli gergin sürecin sonunda ABD ile Çin masaya oturdu. Görüşemede Blinken, Çin'in Rusya'ya verdiği destekten dolayı duydukları endişeleri dile getirdi. Görüşmede ayrıca Tayvan ve Güney Çin Denizi, insan hakları ve sentetik opioid öncüllerinin üretimi ve ihracatı da dahil olmak üzere diğer konuları da ele alındı.

Blinken toplantı sonrasında ABD ile Çin arasındaki ikili işbirliğinde son dönemde kaydedilen olumlu ilerlemelere vurgu yaparak iki tarafın da giderek önü alınamaz bir hale evrilen teknolojijik riskleri nasıl azaltacakları konusunda da fikir alış verişinde bulunduklarını bildirdi.

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