ABD Dışişleri Bakanı gitar çalıp şarkı söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken gitar çalıp şarkı söyledi. Blinken, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanı gitar çalıp şarkı söyledi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken konser verdi. "Küresel Müzik Diplomasisi Girişimi"nin açılış etkinliğinde blues sanatçısı Muddy Waters’ın "Hoochie Coochie Man" parçasını gitar eşliğinde seslendiren Blinken sosyal medyada gündem oldu.

Blinken, sosyal medya hesabı X’te, Dışişleri Bakanlığında düzenlenen etkinlikte seslendirdiği “Hoochie Coochie Man” parçasının klibini paylaştı.

Blinken, “Müzik ve diplomasiyi birleştirme fırsatını veren geceyi kaçıramazdım.” yorumunda bulunduğu paylaşımında “Küresel Müzik Diplomasisi Girişimi”ni başlatmanın büyük bir keyif olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Bakanlık, “Küresel Müzik Diplomasisi Girişimi” ile müziği demokrasiye, barışa teşvik etmek ve ABD’nin kapsamlı dış politika hedeflerini desteklemek için diplomatik araç olarak kullanmayı hedefliyor.

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