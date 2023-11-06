ABD Dışişleri Bakanı’na Esenboğa Havalimanı'nda şok

ABD Dışişleri Bakanı Blinken dün gece geç saatlerde Ankara’ya iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı’ndaki karşılamaya Türkiye’den üst düzey hiçbir yetkilin katılmaması ve apronun ışıklarının açılmaması dikkatleri çekti. Böylece ilk defa bir ABD’li yetkili üst düzey Türk yetkili olmadan karşılanmış oldu.