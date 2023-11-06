ABD Dışişleri Bakanı’na Esenboğa Havalimanı'nda şok

ABD Dışişleri Bakanı Blinken dün gece geç saatlerde Ankara’ya iniş yaptı. Esenboğa Havalimanı’ndaki karşılamaya Türkiye’den üst düzey hiçbir yetkilin katılmaması ve apronun ışıklarının açılmaması dikkatleri çekti. Böylece ilk defa bir ABD’li yetkili üst düzey Türk yetkili olmadan karşılanmış oldu.

ABD Dışişleri Bakanı’na Esenboğa Havalimanı'nda şok

Orta Doğu turu kapsamında dün Batı Şeria'ya giderek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gece saatlerinde ise Türkiye'ye geldi.

IŞIKLAR DAHİ AÇILMADI

Antony Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na indi.

Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin Blinken'ı karşılamaya gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti. Türkiye, bir Amerikan yetkilisini ilk defa üst düzey bir yetkili olmadan karşıladı.

VALİ YARDIMCISI KARŞILADI

Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Dışişleri Bakanlığı Amerika'dan Sorumlu İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara Vali Yardımcısı Namık Kemal Nazlı ve çok sayıda yetkili karşıladı.

Dışişleri Bakanı Fidan ile mevkidaşı Blinken arasında yarın yapılacak resmi görüşmelerde, Gazze’deki durum, bölgesel meseleler ve ikili ilişkilerin ele alınması bekleniyor.

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