ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin kınaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilere yönelik ırkçı sözlerini kınadı.

KAYNAK: AA
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Filistin kınaması

ABD Dışişleri Bakanlığının, The Times of Israel gazetesinin sorusuna verdiği yanıtta, Ben-Gvir'in ifadelerinin "kışkırtıcı" olduğu ve "ırkçı söylemlere benzediği" kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "ABD, Bakan Ben-Gvir'in Batı Şeria'da yaşayan Filistinlilerin hareket özgürlüğüne ilişkin kışkırtıcı yorumlarını şiddetle kınıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ben-Gvir'in konumu göz önüne alındığında bu tarz söylemlerin özellikle zarar verici olduğu belirtildi.

"BİR CAN DİĞERİNDEN DAHA DEĞERLİ OLMAMALI"

Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid de Instagram hesabından Ben-Gvir'in sözlerine tepki gösterdi.

Hadid, paylaşımında, "Hiçbir yerde, hiçbir zamanda, özellikle de 2023'te, bir can diğerinden daha değerli olmamalı. Özellikle etnik kökeni, kültürü veya tamamen nefret sebebiyle." ifadelerine yer verdi.

Filistinlilere karşı ırkçı söylemleri ve kışkırtıcı eylemleriyle tanınan Ben-Gvir, dün İsrail'in Kanal 12 televizyonuna yaptığı açıklamada, Yahudilerin hareket özgürlüğünün Filistinlilerin özgürlüğünden daha önemli olduğunu söylemişti.

Ben-Gvir, tartıştığı gazeteciye hitaben, "Benim, eşimin ve çocuklarımın Yahuda ve Samiriye’de (fanatik Yahudilerin Batı Şeria’ya verdikleri isim) seyahat etme hakkı Arapların seyahat etme hakkından daha önemli. Üzgünüm Muhammed, ama gerçek bu." ifadelerini kullanmıştı.

Ben-Gvir'in ifadelerine sosyal medyada gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları tepki göstermişti.

Öne Çıkanlar
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 68 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi
Ali Sabancı'nın kaza yaptığı botun görüntüleri geldi
Son Haberler
Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı Güncel
Fabrika sahibi hacze gelen avukata saldırdı
Kayıt yaptırmadan eve dönüyorlar. Yurt fiyatları 200 bin liraya dayandı Güncel
Kayıt yaptırmadan eve dönüyorlar. Yurt fiyatları 200 bin liraya dayandı
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı Güncel
Tekirdağ'da motosikletli şahıslar bir iş yerine kurşun yağdırdı
Bakan Yerlikaya şehit polisin cenazesinde uyuşturucu tacirlerine seslendi: Nefes alamayacaksınız Güncel
Bakan Yerlikaya şehit polisin cenazesinde uyuşturucu tacirlerine seslendi: Nefes alamayacaksınız
Diyanet skandala devam ediyor. 30 Ağustos hutbesinde Atatürk’e yer vermedi Güncel
Diyanet skandala devam ediyor. 30 Ağustos hutbesinde Atatürk’e yer vermedi
Öldü denilen 7 asırlık anıt ağaç yeşerdi Güncel
Öldü denilen 7 asırlık anıt ağaç yeşerdi