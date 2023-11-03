ABD donanmasını ilk kez bir kadın yönetecek

ABD Senatosu, donanmayı yönetecek ilk kadın olacak Oramiral Lisa Franchetti'yi, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak onayladı.

KAYNAK: AA
ABD donanmasını ilk kez bir kadın yönetecek

Oramiral Lisa Franchetti'nin, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adaylığı Senatoda oylandı.

Oylamada, 1 senatörün "hayır" oyuna karşı, 95 senatörün "evet" oyu vermesiyle Franchetti, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Franchetti, böylece "ABD donanmasını yönetecek ilk kadın" oldu.

ABD 6. Filosunun ve Güney Kore'deki ABD Deniz Kuvvetlerinin başkanlığını yürütmüş Franchetti, donanmada 38 yıldır görev alıyor.

Franchetti, ABD tarihinde "oramiral" rütbesine getirilen ikinci kadın olmuştu.

Öte yandan, Alabama Senatörü Tommy Tuberville'nin, Pentagon'daki farklı pozisyonlara aday gösterilen yüzlerce kişiye yönelik engellemesi devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Temmuz'da ABD donanmasının başına atanması için Amiral Lisa Franchetti'yi aday göstermişti.

SENATÖR TUBERVİLLE İLE PENTAGON ARASINDAKİ "KÜRTAJ" KRİZİ

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmiş, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

Alabama Senatörü Tuberville ise Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak, Pentagon'u, bu düzenlemeyle "alınan kürtaj yasağı kararlarının etrafını dönmeye" çalışmakla suçlamış, Bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini hatırlatarak, önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Pentagon, 10 Temmuz'da, bu yılın sonuna kadar ordudaki 650 liderlik pozisyonunun boşalacağını ve bugüne kadar 365 general ve amiralin atama beklediğini duyurmuştu.

ABD'de kanunlar gereği yönetimin gösterdiği tüm adayların Senatonun onayını alması gerekiyor.

Genel olarak Pentagon atamaları, siyasi tartışmalardan uzak tutulması ve sürecin hızlanması için Senato tabanına gelmeden oy birliğiyle alınan onay yoluyla bloklar halinde onaylanıyor.

Senatörlerden birinin itiraz etmesi durumunda ise adayların oylaması gerçekleşemiyor.

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 3 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 138. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Son Haberler
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor Gündem
Araç muayene, yurt dışı telefon ve pasaport ücretlerine dev azam geliyor
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman? Magazin
Kendi Düşen Ağlamaz 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz yeni bölüm ne zaman?
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde dünya dağı nedir?
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler Gündem
Bursa’da ‘yan bakma’ kavgası, caddeyi ringe çevirdiler
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Derbi heyecanı Yeniçağ'da. Maçlar biter bitmez yazacaklar
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj Magazin
Özge Ulusoy uzun saça veda etti. Yeni yaşa yeni imaj
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı Spor
Beşiktaş'ta iğrenç oyunlar. Gürel Yurttaş ortaya çıkardı