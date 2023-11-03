Oramiral Lisa Franchetti'nin, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanlığı adaylığı Senatoda oylandı.

Oylamada, 1 senatörün "hayır" oyuna karşı, 95 senatörün "evet" oyu vermesiyle Franchetti, ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Franchetti, böylece "ABD donanmasını yönetecek ilk kadın" oldu.

ABD 6. Filosunun ve Güney Kore'deki ABD Deniz Kuvvetlerinin başkanlığını yürütmüş Franchetti, donanmada 38 yıldır görev alıyor.

Franchetti, ABD tarihinde "oramiral" rütbesine getirilen ikinci kadın olmuştu.

Öte yandan, Alabama Senatörü Tommy Tuberville'nin, Pentagon'daki farklı pozisyonlara aday gösterilen yüzlerce kişiye yönelik engellemesi devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Temmuz'da ABD donanmasının başına atanması için Amiral Lisa Franchetti'yi aday göstermişti.

SENATÖR TUBERVİLLE İLE PENTAGON ARASINDAKİ "KÜRTAJ" KRİZİ

ABD Yüksek Mahkemesi, 24 Haziran 2022'de ülke genelinde kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli "Roe-Wade kararı"nı iptal etmiş, bu konudaki kanunlar eyaletlerin kendi inisiyatiflerine bırakılmıştı.

Pentagon, kürtajın yasaklandığı eyaletlerdeki askerlerin kürtaj masraflarını karşılayacak yeni bir düzenleme getirmişti.

Alabama Senatörü Tuberville ise Savunma Bakanı Lloyd Austin'e bir mektup yazarak, Pentagon'u, bu düzenlemeyle "alınan kürtaj yasağı kararlarının etrafını dönmeye" çalışmakla suçlamış, Bakanlıktan talep edilen bilgilendirme oturumunun iptal edildiğini hatırlatarak, önüne gelecek tüm atamaları askıya alacağını açıklamıştı.

Pentagon, 10 Temmuz'da, bu yılın sonuna kadar ordudaki 650 liderlik pozisyonunun boşalacağını ve bugüne kadar 365 general ve amiralin atama beklediğini duyurmuştu.

ABD'de kanunlar gereği yönetimin gösterdiği tüm adayların Senatonun onayını alması gerekiyor.

Genel olarak Pentagon atamaları, siyasi tartışmalardan uzak tutulması ve sürecin hızlanması için Senato tabanına gelmeden oy birliğiyle alınan onay yoluyla bloklar halinde onaylanıyor.

Senatörlerden birinin itiraz etmesi durumunda ise adayların oylaması gerçekleşemiyor.