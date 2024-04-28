Körfez Savaşı'nın Fransız gazilerine fahri nişan verildi

Kuveyt'in Paris'te bulunan büyükelçiliğine ait tarihi binada, Pazar günü gerçekleştirilen törende, Körfez Savaşı'nda Kuveyt saflarında görev alan bir grup Fransız gazisine gösterdiği yararlılıktan dolayı fahri nişan verildi.

Kuveyt'in Paris Büyükelçisi Mohammad Al-Judai, Fransa'nın Kuveyt'in özgürleştirilmesindeki "muazzam rolüne" karşılık Fransız taburuna ait sancağa Kuveyt'in "kurtuluş düzeni amblemi"ni de taktı. Yapılan açıklamada, bu hareketin aynı zamanda "ikili ilişkilerin derinliğinin" simgesi olduğu ve Fransa'nın Kuveyt'in kurtuluşu ve bağımsızlığına olan korkusuz desteğinin de nişanesi olduğu ifade edildi.