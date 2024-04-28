Körfez Savaşı'nın Fransız gazilerine fahri nişan verildi

Kaynak: Haber Merkezi
Körfez Savaşı'nın Fransız gazilerine fahri nişan verildi
Irak ordusunun Kuveyt'ten kovulup, Emir Cabir el-Ahmed es-Sabah'ın tekrardan Kuveyt'in başa geçmesiyle sonuçlanan Körfez Savaşı'nda yararlılık gösteren Fransız gazilere fahri nişan verildi.

Kuveyt'in Paris'te bulunan büyükelçiliğine ait tarihi binada, Pazar günü gerçekleştirilen törende, Körfez Savaşı'nda Kuveyt saflarında görev alan bir grup Fransız gazisine gösterdiği yararlılıktan dolayı fahri nişan verildi.

Kuveyt'in Paris Büyükelçisi Mohammad Al-Judai, Fransa'nın Kuveyt'in özgürleştirilmesindeki "muazzam rolüne" karşılık Fransız taburuna ait sancağa Kuveyt'in "kurtuluş düzeni amblemi"ni de taktı. Yapılan açıklamada, bu hareketin aynı zamanda "ikili ilişkilerin derinliğinin" simgesi olduğu ve Fransa'nın Kuveyt'in kurtuluşu ve bağımsızlığına olan korkusuz desteğinin de nişanesi olduğu ifade edildi.

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