Göztepe'de çarşı karıştı. Birbirlerinin kafasında sandalye kırdılar

Kaynak: Haber Merkezi
Göztepe'de çarşı karıştı. Birbirlerinin kafasında sandalye kırdılar
İzmir temsilcisi Göztepe'nin 2 yılın ardından sahasında Gençlerbirliği’ni yenerek Süper Lig’e çıkması kentte büyük bir coşkuya neden oldu. Kutlamalar sırasında taşkınlıklar da meydana geldi.

Göztepe Gençlerbirliği maçının bitmesi ile birlikte İzmir'de Göztepe taraftarları sokaklara dökülerek kutlamalar yaptı.

Kafe restoran ve barlarda büyük kalabalıklar oluştu. Bu sırada Güzelyalı'da bir midyecide iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga kısa sürede alevlenerek taşlı sopalı bıçaklı çatışmaya döndü. Bir müşterinin dükkan sahibinin üzerine yürümesi üzerine midyecide çalışan motokurye ve çalışanlar araya girdi. Kavga bir anda anlarca kişinin karıştığı taşlı bıçaklı çatışmaya döndü. Çevredekilerin bir türlü ayıramadığı kavgada masalar havada uçuştu. Kavgaya karışan her iki gurup da tahta sandalyeleri birbirlerinin kafasında kırdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından birçok kullanıcı, Göztepe'nin 1. lige çıkmayı bile kutlayamadığı yönünde eleştiri dolu yorumlarda bulundu.

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