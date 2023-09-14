ABD düğmeye bastı. Putin-Kim Jong-un görüşmesinden sonra kritik hamle

Amerika Birleşik Devletleri'nden Putin ve Kim Jong-un görüşmesinin ardından kritik bir hamle geldi. ABD 25 adet F-35 savaş uçağının Güney Kore'ye satışına onay verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
ABD düğmeye bastı. Putin-Kim Jong-un görüşmesinden sonra kritik hamle

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya'nın Amur bölgesindeki Vostoçni Uzay Üssü'nde görüştü, peşinden Amerika Birleşik Devletleri'nden kritik bir hamle geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye toplam maliyeti yaklaşık 5 milyar dolar olan 25 adet F-35 savaş uçağının satışına onay verdi.

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ABD Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore’ye yaklaşık 5.06 milyar dolar değerinde F-35 ve ilgili donanımın olası satışına onay verdi” ifadesine yer verildi.

Güney Kore’nin 25 adet F-35 savaş uçağının yanı sıra motor, elektronik ekipman ve teknik destek hizmetleri talep ettiği anımsatılırken anlaşmanın bölgedeki askeri güç dengesini değiştirmeyeceği belirtildi.

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