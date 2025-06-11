ABD dünyayı yakından ilgilendiren kararını duyurdu! Tahliye ediliyor

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğruladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını açıkladı.

ABD, Orta Doğu'daki diplomatik misyonlarını ve üslerini kırmızı alarma geçirdi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly, ABD'nin bölgede artan güvenlik riskleri sebebiyle Irak'ın başkenti Bağdat'taki büyükelçilik binasını tahliye etmeye hazırlandığı iddiaları hakkında açıklamada bulundu. Kelly, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin tahliyesini doğrulayarak, "Dışişleri Bakanlığı yurtdışındaki ABD personelinin durumunu düzenli olarak gözden geçirmektedir ve bu karar yakın zamanda yapılan bir inceleme sonucunda alındı" dedi.

Adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkili ise ABD Başkanı Donald Trump'ın bu karardan haberdar olduğunu söyledi.

ABD SAVUNMA BAKANI HEGSETH'TEN AİLELERİN TAHLİYESİNE ONAY

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin aileleri hakkında açıklamada bulundu. CENTCOM, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Orta Doğu'da görevli ABD askerlerinin ailelerinin gönüllü olarak bölgeden ayrılmasını onayladığını belirterek, "Orta Doğu'daki gerginliği izliyoruz" dedi.

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Merkezi de, Orta Doğu'da tırmanan gerginlik uyarısında bulunarak, Basra Körfezi, Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda dikkatli olunması çağrısında bulundu.