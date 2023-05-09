ABD: Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, "Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimiz ve yaptırımlarımız devam edecek." dedi.

ABD: Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğiz

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Suriye hükümetinin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesi üzerine, "Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz." dedi.

Jean-Pierre, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşüne karar verilmesiyle ilgili Jean-Pierre, Arap Birliği Genel Sekreterliğinin, "Bu kararın tüm birlik üyesi ülkelerin Suriye'deki rejimle normalleştiği anlamına gelmediği" yönündeki açıklamasına dikkati çekti.

Jean-Pierre, ortaklarının kendilerine, insani yardımların iletilmesi, mültecilerin güvenli geri dönüşü, IŞİD ile mücadele ve Suriye krizine çözüm bulunması gibi konularda ilerleme sağlamak için Suriye doğrudan angajman planlarını bildirdiklerini aktardı.

Suriye’nin ülkesindeki krizi çözmek için gerekli adımları atma konusundaki isteğinden şüphe duyduklarını söyleyen Jean-Pierre, diğer yandan ortaklarıyla nihai hedefler konusunda aynı çizgide olduklarını ifade etti.

Jean-Pierre, "Ortaklarımıza, Esad rejimiyle ilişkileri normalleştirmeyeceğimizi ve yaptırımlarımızın tam olarak yürürlükte kalacağını açıkça belirtiyoruz." şeklinde konuştu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararında belirlenen siyasi sürecin çatışmanın tek geçerli çözümü olduğu yönündeki pozisyonlarını koruduklarını belirten Jean-Pierre, yaptırımlar konusunda da Sezar Yaptırım Yasası'na bağlılıklarını, Suriye ile görüşen ortaklarına bildirdiklerini ve bu konuda yaptırımların riske atılmaması konusunu görüştüklerini aktardı.

Arap Birliği, Suriye'deki iç savaş nedeniyle 12 Kasım 2011'de Suriye’nin Birliğe üyeliğini askıya almıştı.

Arap Birliğine üye ülkelerin dışişleri bakanları, 7 Mayıs 2023'te, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda, Suriye’nin Birliğe dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

(AA)

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