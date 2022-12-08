 ABD, Estonya topraklarında ilave asker konuşlandıracak.

Estonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin, ülkeye piyade birliği konuşlandıracağı belirtildi.

Açıklamada, ABD yapımı HIMARS roket sisteminin ve bu sisteme ilişkin ekipmanların da Estonya'ya konuşlandırılacağı ifade edildi.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur, bu kararın, ABD'nin Estonya ve Baltık ülkelerindeki değişimli askeri varlığının önemli ölçüde arttığına işaret ettiğini söyledi.

Pevkur, kararın, ABD'nin bölgenin güvenliğine yönelik çoktandır süren kararlılığını gösterdiğini ve NATO'nun varlığını güçlendirdiğini ifade etti.

ABD piyade birliğinde genellikle 80 ila 250 asker bulunuyor.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sürdüğü bir dönemde, NATO üyesi ve Rusya'nın komşusu Estonya'ya yapılacağı duyurulan konuşlandırmanın, NATO'nun doğu kanadını güçlendirme amacı taşıdığı düşünülüyor.

Estonyalı savunma yetkilileri, 3 Aralık'ta yaptıkları açıklamada, 200 milyon dolarlık anlaşma ile ABD'den HIMARS roket sistemi satın alınacağını duyurmuştu.

Yetkililer, anlaşmayla mühimmat ve ekipmanların yanı sıra eğitimin de sağlanacağını belirtmişti. (AA)