ABD Fetö elebaşı Fetullah Gülen'in ölüm belgesini yolladı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in 20 Ekim 2024’te ABD’de öldüğü, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’ye resmî olarak bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; diplomatik yollarla iletilen ölüm belgesi, Dışişleri Bakanlığı tarafından Adalet ve İçişleri bakanlıklarına gönderildi.

İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla Gülen’in nüfus kaydına “ölü” şerhi düştü.

Kayıtlara göre, Erzurum Yakutiye ilçesi Lalapaşa Mahallesi nüfusuna kayıtlı olan Gülen’in ikamet adresi ABD’nin Pensilvanya eyaletindeki Saylorsburg kasabası olarak görünüyor. Ölüm tarihi olarak 20 Ekim 2024, ölüm yeri olarak ise St. Luke's Hastanesi Monroe kampüsü kaydedildi. Nüfus kayıtlarına göre, FETÖ elebaşı Gülen’in hayatta olan yasal mirasçıları Mesih, Salih ve Kutbettin Gülen ile Fazilet Korucuk.

FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin ardından başlatılan maddi tazminat davalarında, Gülen 1 numaralı davalı olarak yer alıyordu.

Gülen’in ölümüyle birlikte, bu davalarda yasal mirasçıların sorumluluğu gündeme gelecek. Ceza davalarında ise ölüm nedeniyle “düşme” kararı verilmesi bekleniyor.

Darbe girişimi sonrasında Ankara, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Muğla ve Şırnak’ta milyonlarca liralık maddi tazminat davaları açılmıştı. Davalarda, Gülen’le birlikte Akıncı Üssü’ndeki darbe eylemlerini yöneten askerler de davalı olarak gösterildi.