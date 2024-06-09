ABD Gazze’de ateşkes için harekete geçiyor

Kaynak: AA
ABD Gazze’de ateşkes için harekete geçiyor

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için bir kez daha Orta Doğu turuna çıkacak olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 10-12 Haziran'da Mısır, İsrail, Ürdün ve Katar'da bir düzü görüşmede bulunacak.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken'ın 10 Haziran'da 3 günlük Orta Doğu turuna çıkacağı duyuruldu.

Açıklamada Blinken'ın, ABD Başkanı Joe Biden'ın duyurduğu 3 aşamalı ateşkes önerisinin ardından taraflar arasındaki müzakere sürecini hızlandırmak amacıyla bölgede sıcak diplomatik temaslarda bulunacağı vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "Bakan Blinken, şu an masada bulunan ve geçen ay Hamas'ın sunduğu teklifle neredeyse aynı olan teklifi kabul etmesinin önemini vurgulayacak." denildi.

Bu ziyaret kapsamında, Blinken’ın ateşkes önerisinin hem İsrail hem de Filistin tarafına nasıl fayda sağlayacağına dikkat çekeceği kaydedildi.

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