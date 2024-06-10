ABD Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK'da oylanması için çağrı yaptı

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pazar günü BMGK'ya başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Evans tarafından yapılan açıklamaya göre ABD, Biden'ın önceki hafta bildirdiği İsrail'in hazırladığı Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK tarafından oylanıp desteklenmesini talep etti.

3 aşamalı söz konusu anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını belirten Evans, ateşkesin olması durumunda da hem esirlerin serbest bırakılacağı hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini ifade etti.

Evans, açıklamasının devamında, İsrail'in bu anlaşmayı zaten kabul ettiğini, şimdi BMGK'nın tek ses olup Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısınının yapma fırsatı olduğunu sözlerine ekledi.

Ayrıca BM kaynakları, söz konusu oylamanın hafta başında BM Güvenlik Konseyi gündemine alınarak yapılabileceğini açıkladı.