ABD Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK'da oylanması için çağrı yaptı

Düzenleme: Kaynak: AA
ABD Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK'da oylanması için çağrı yaptı

ABD, Başkan Joe Biden'ın açıkladığı 3 aşamalı Gazze'de ateşkes önerisinin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) oylanması için çağrı yaptı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Sözcüsü Nate Evans, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, pazar günü BMGK'ya başvuruda bulunduklarını duyurdu.
Evans tarafından yapılan açıklamaya göre ABD, Biden'ın önceki hafta bildirdiği İsrail'in hazırladığı Gazze'de ateşkes önerisinin BMGK tarafından oylanıp desteklenmesini talep etti.

gsdf.png

3 aşamalı söz konusu anlaşmaya uluslararası desteğin verilmesi durumunda ateşkes sürecinin hızlanacağını belirten Evans, ateşkesin olması durumunda da hem esirlerin serbest bırakılacağı hem de İsrail'in Gazze'deki yerleşim alanlarından anlaşma koşullarına göre çekileceğini ifade etti.

Evans, açıklamasının devamında, İsrail'in bu anlaşmayı zaten kabul ettiğini, şimdi BMGK'nın tek ses olup Hamas'a anlaşmayı kabul etme çağrısınının yapma fırsatı olduğunu sözlerine ekledi.
Ayrıca BM kaynakları, söz konusu oylamanın hafta başında BM Güvenlik Konseyi gündemine alınarak yapılabileceğini açıkladı.

Son Haberler
Güneş çarpmasında ilk ne yapılmalı? Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler Sağlık
Güneş çarpmasında ilk ne yapılmalı? Uzmanlardan hayat kurtaran öneriler
1 haftadır aranıyordu. Mezarlıkta bulundu Gündem
1 haftadır aranıyordu. Mezarlıkta bulundu
Köpekvelisiii kuduz köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirdi! Valilik gece yarısı ayağa kalktı Gündem
Köpekvelisiii kuduz köpekleri Şanlıurfa’dan Ankara’ya getirdi! Valilik gece yarısı ayağa kalktı
Konya'dan çıkıyor Türkiye'ye yayılıyor. 5 günde ne var ne yok sattılar Yaşam
Konya'dan çıkıyor Türkiye'ye yayılıyor. 5 günde ne var ne yok sattılar
Zincirleme kaza: 5 yaralı Gündem
Zincirleme kaza: 5 yaralı
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası Gündem
Yeniçağ Gazetesi'nin 1. sayfası
Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı Gündem
Bir il bu karpuzu konuşuyor. Bin TL verdiler satmadı