ABD Gazze’ye 13. kez havadan yardım yaptı

İsrail’in ablukası altındaki Gazze Şeridi’ne havadan insani yardımlar sürüyor. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ne 13’üncü havadan yardım operasyonunun gerçekleştiği duyurarak, “ABD Merkez Komutanlığı, devam eden çatışmalardan etkilenen sivillere temel yardım sağlamak amacıyla 17 Mart 2024 tarihinde saat 12.06'da (Gazze saatiyle) Gazze'nin kuzeyine havadan insani yardım indirme operasyonu gerçekleştirdi” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze’ye 28 binden fazla hazır gıda ve 34 bin 500 adet 5 litrelik su şişesi indirildiği vurgulanarak, ABD ve diğer ülkelerle ortaklaşa yapılan operasyonların insani acıları hafifletmeye yönelik olduğu ve söz konusu yardımların süreceği açıklandı.