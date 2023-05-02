ABD gerçek sayısı açıkladı. İşte Rusların Ukrayna'da verdiği kayıp sayısı

Editör: Osmancan Erok

Beyaz Saray, dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın kayıp sayısına ilişkin bilgiler verdi. Verilen sayılara göre Aralık ayından bu yana, Rusya'nın 20 bin askerinin öldüğü, 80 bin askerinin de yaralandığı açıklandı. Böylece Rusya'nın 100 bin kişilik devasa bir askeri gücü kaybettiği vurgusu yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü John Kirby, ABD tahmininin Amerikan istihbaratına dayandığını söyledi. İstihbarat topluluğunun sayıyı nasıl elde ettiğini ise detaylandırmadı.

Kirby, Aralık ayından bu yana öldürülenlerin neredeyse yarısının Wagner güçleri olduğunu ve bunların çoğunun Rusya'nın mücadelesine katılmak için hapishaneden salıverilen hükümlüler olduğunu söyledi. Wagner kuvvetlerinin "yeterli muharebe veya muharebe eğitimi, muharebe liderliği veya herhangi bir örgütsel komuta ve kontrol duygusu olmadan savaşa atıldığını" söyledi.