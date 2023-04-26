ABD, Güney Kore'ye nükleer denizaltı gönderiyor

ABD tarafından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore tehdidinden korunmak için Güney Kore'ye nükleer denizaltı gönderilecek.

ABD, Güney Kore'ye nükleer denizaltı gönderiyor

Üst düzey bir ABD'li yetkili bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin, Kuzey Kore'den gelen tehditlere karşı caydırıcılığı güçlendirmek amacıyla uzun zaman aradan sonra ilk kez Güney Kore'ye bir nükleer denizaltı göndereceğini söyledi.

Bu sürecin, ABD Başkanı Joe Biden ve Güney Koreli mevkidaşı Yoon Suk Yeol tarafından kabul edilecek bir "Washington Deklarasyonu"nun bir parçası olarak duyurulacağı açıklandı.

Bu deklarasyonun aynı zamanda Amerikan güvenlik şemsiyesini güçlendirmeyi ve Güney Kore'ye güven vermeyi amaçlayan nükleer konularda Seul ile bir danışma ve bilgi alışverişi mekanizması oluşturacağı belirtildi.

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