Et fiyatları böyle ucuzlayacak! Tarım Kredi yeni projesini hangi şehirde hayata geçiriyor

Tarım Kredi Grubu Genel Müdürü Hüseyin Aydın, iktidara yakın kanal A Para'da "Ekonomi Masası" programında Özlem Doğaner ve Dilek Güngör'ün sorularını cevapladı.

20 BİN HAYVAN KAPASİTELİ

Trakya bölgesinde hayata geçirilecek hayvancılık tesisi ile et fiyatlarında ciddi bir düşük olmasını beklediğini söyleyen Aydın, tesisin 20 bin hayvan kapasiteli olduğunu belirtti.

BAKANLIK 1300 DÖNÜMLÜK BİR YER KİRALADI

“Biz fiili bir hayvancılık yapmıyoruz. Ancak üyelerimiz yapabilir, başka türlü yapamayız” diyen Aydın, “Düşündük ve şöyle bir şeye karar verdik. Trakya, hayvancılık için özel bir bölge. Bize Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 1300 dönümlük bir yeri bize kiraladılar. Burada 20 bin baş kapasiteli bir tesis yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

BU EMBRİYO TRANFERİYLE 20 DOĞUM OLABİLİYOR

Yılda 1 milyon ton dışarıdan sperma alındığını artık Türkiye’de üretileceğini vurgulayan Aydın “Hem ithalatı kısmış olacağız hem de daha ekonomik yapmış olacağız. Normal bir sığın yılda 1 kez doğum yapıyormuş ama bu embriyo transferi ile 15-20 doğum olabiliyor. Buradan yıllık 5-10 bin anaç hayvan çıkacak. Biz bunları vatandaşa vereceğiz. Bunlardan erkek olanları da besi için kullanacağız. Bu tesisi hayata geçireceğiz” diye konuştu.